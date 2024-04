Nach dem kleineren Rücksetzer am Vortag haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch wieder eher zugegriffen. Inflationsdaten aus der Eurozone lieferten ein wenig Rückenwind. Die Gewinne hielten sich mit einem Dax auf Rekordniveau aber in Grenzen. Gegen Mittag stieg der deutsche Leitindex um 0,33 Prozent auf 18 343,53 Punkte.