Der deutsche Aktienmarkt hat sich am letzten Handelstag der Weihnachtswoche weitgehend behauptet. In einem ruhigen Geschäft stieg der Dax am Freitagmittag um 0,20 Prozent im Plus auf 19.888,03 Punkte. Der MDax sank hingegen um 0,07 Prozent auf 25.688,05 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,4 Prozent nach oben.