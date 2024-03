Zum grossen Verfallstermin an den Terminbörsen hat sich der Dax weiter in Sichtweite der psychologisch wichtigen Marke von 18 000 Punkten gehalten. Dabei rückte der deutsche Leitindex zeitweise dicht an sein tags zuvor erreichtes Rekordhoch heran. Mit der etwas schwächeren Eröffnung der US-Börsen stand das Börsenbarometer dann am Nachmittag noch moderat im Plus mit 0,29 Prozent bei 17 994,18 Punkten.

15.03.2024 15:05