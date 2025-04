Der Dax hat nach drei tiefroten Handelstagen am Dienstag wieder zugelegt. Nach einem besonders heftigen Absturz am Montagmorgen, auf den im Tagesverlauf eine deutliche Verringerung der Verluste gefolgt war, knüpfte der deutsche Leitindex damit an die Tendenz des Vortages an. Die aggressive US-Zollpolitik von Präsident Donald Trump bleibt jedoch im Fokus und die Unsicherheit hoch, auch wenn erste Schnäppchenjäger bereits wieder vorsichtig zugreifen.