Nach seinem sehr schwachen Start in den August ist der Dax am Freitag wieder zeitweise in die Nähe der 16 000-Punkte-Marke gestiegen. Vor dem US-Arbeitsmarktbericht sind die Anleger aber nervös. Gegen Mittag notierte der deutsche Leitindex nur noch 0,08 Prozent höher auf 15 905,74 Punkte.

04.08.2023 11:48