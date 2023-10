Belastet vom anhaltenden Nahost-Konflikt und weiter hohen Anleiherenditen hat der deutsche Aktienmarkt seine jüngste Talfahrt am Montag fortgesetzt. Der Dax verlor am Nachmittag noch 0,59 Prozent auf 14 710,47 Punkte, nachdem er zeitweise bis auf 14 630 Punkte abgerutscht war. In der Vorwoche bereits war der Leitindex unter die viel beachtete Marke von 15 000 Punkten auf ein Siebenmonatstief gefallen und hatte letztlich mehr als zweieinhalb Prozent eingebüsst.

23.10.2023 14:29