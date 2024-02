Der KI-Hype um Nvidia treibt die Börsen am Donnerstag an. Mit starken Quartalszahlen übertraf der US-Chiphersteller die hohen Erwartungen am Markt und sorgte damit auch am deutschen Aktienmarkt für ausgelassene Stimmung. Der Dax kletterte bereits mit dem Xetra-Start mühelos auf einen neuen Höchststand und stieg anschliessend weiter bis auf rund 17 387 Zähler. Gegen Mittag gewann er noch 1,10 Prozent auf 17 305,75 Punkte.

22.02.2024 11:50