Neben dem KI-Thema hatten den Dax in den vergangenen Handelstagen auch Sorgen um künftige US-Zinssenkungen auf das tiefste Niveau seit Juni zurückgeworfen. Am Nachmittag wird deshalb genauer hingeschaut, wenn der Arbeitsmarktbericht für September etwas mehr Licht ins Dunkel bringen wird, was die Entwicklung der US-Konjunktur der vergangenen Monate betrifft. Der Jobbericht kann noch Einfluss nehmen auf den letzten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed in diesem Jahr.