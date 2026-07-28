Software- und IT-Aktien waren wie schon am Vortag überwiegend stark. Für die Papiere von Nemetschek ging es nach der Bekräftigung der Jahresziele um mehr als 4 Prozent nach oben; inklusive eines Zukaufs wurden die Ziele angepasst. Bechtle gewannen gut 10 Prozent, nachdem der IT -Dienstleister die Prognose für das Gesamtjahr erhöht hatte. Teamviewer wies einen weiteren Umsatzrückgang aus, liess die Prognose aber unverändert. Die Papiere gaben nach ihrem starken Vortag um 2 Prozent nach.