Nach den leichten Verlusten zum Start in den Juni haben zunehmende politische Risiken den Dax auch am Dienstag am Vorankommen gehindert. Der Bruch der Regierung in den Niederlanden verunsicherte etwas. Die runde Marke von 24.000 Punkten erweist sich für den deutschen Leitindex damit als zäher Widerstand, nur im frühen Handel hatte er vorübergehend darüber gestanden. Am Nachmittag verbuchte er bei 23.961 Punkten ein Plus von 0,13 Prozent. Von seinem Rekordhoch aus der vergangenen Woche bei fast 24.326 Punkten bleibt er damit ein Stück weit weg.