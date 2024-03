Nach der Rekordrally mit sieben Rekorden in Folge für den Dax sind die Anleger bereits seit Wochenbeginn in Lauerstellung, auch weil am Donnerstag die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzinsentscheid verkündet und am Freitag noch der offizielle US-Arbeitsmarktbericht ansteht. Bisher konnte sich der deutsche Leitindex auf hohem Niveau in Sichtweite seines Rekords vom Freitag bei gut 17 816 Zählern behaupten.