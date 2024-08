Vor möglicherweise kursbewegenden Preisdaten aus den USA haben sich die Akteure am deutschen Aktienmarkt am Dienstag nur bedingt aus dem Fenster gelehnt. Zwar verbuchte der Dax gegen Mittag ein Plus, das hielt sich jedoch mit 0,3 Prozent auf 17.777 Punkte in Grenzen. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex stagniert.