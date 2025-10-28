Der Rekordrally an anderen wichtigen Börsen kann der deutsche Leitindex weiterhin nicht folgen. Er bleibt auf Abstand zu seiner Bestmarke von 24.771 Punkten, während in New York in Erwartung einer baldigen Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China der Aktienmarkt am Vorabend in Rekordhöhen weiter haussiert hatte. «Der Dax steht still, während die Wall Street brummt», beschrieb der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets die Situation.