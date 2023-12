Der Dax hat am Dienstag seine anfängliche Lethargie abgeschüttelt. Der Gegenwind von den Börsen in Asien liess nach, die Jahresendrally bleibt somit erst einmal intakt. Am Nachmittag gewann der deutsche Leitindex 0,34 Prozent auf 16 461,06 Punkte. Bis zu seiner Bestmarke von Ende Juli bei rund 16 529 Punkten ist es nicht mehr weit.

05.12.2023 14:28