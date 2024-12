Der Dax hat sich zum Wochenbeginn zu einem Rekordhoch aufgeschwungen. Mit in der Spitze 19.891 Punkten näherte sich der deutsche Leitindex am Montag der runden 20.000-Punkte-Marke stark an. Am frühen Nachmittag stieg das Börsenbarometer um 1,3 Prozent auf 19.872 Zähler. Rückenwind für die Kurse gab es von soliden Konjunkturdaten aus China.