Die Rheinmetall-Aktien brachen zeitweise um 20 Prozent ein, weil ein Rüstungsprojekt der Bundeswehr für neue Fregatten beendet wird. Nach der Übernahme des Schiffbauers Naval Vessels Lürssen werde Rheinmetall um dessen «Kronjuwel» beraubt, schrieb der Experte Jens-Peter Rieck vom Analysehaus MWB. Erstmals seit mehr als einem Jahr wurden die Rheinmetall-Aktien wieder unter 1.000 Euro gehandelt. Vom Rekordhoch im Oktober hat sich der Kurs jetzt halbiert.