Angesichts der hohen Bewertungen gebe es mit Blick auf die in dieser Woche anstehenden Quartalsbilanzen der Tech-Riesen Apple , Amazon , Meta , Alphabet und Microsoft «keinen Raum für Enttäuschungen», betonte Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Auch Marktexperte Thomas Lipkow sieht die Luft recht dünn für weitere Kursgewinne. Zudem fehle es an Klarheit für eine nachhaltige Konjunkturerholung in Deutschland.