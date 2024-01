Mit den Kursgewinnen bewegt sich der Dax weiter im Schatten der tonangebenden US-Börsen, die am Mittwoch erneute Rekorde aufstellen könnten. Laut Mark Haefele von der UBS haben diese unter den Anlegern zwar häufig die Sorge zur Folge, dass die Märkte vielleicht ihren Höhepunkt erreicht haben. «Unsere Analyse zeigt aber, dass solche Sorgen in der Regel nicht berechtigt sind», so der Experte. Die Historie zeige, dass die Renditen in den Folgejahren positiv sind.