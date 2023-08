Mit einem Abschlag von 1,36 Prozent auf 16 020,02 Punkte beendete der deutsche Leitindex den Handel. Der MDax der mittelgrossen börsennotierten Unternehmen büsste 1,84 Prozent auf 28 044,80 Punkte ein. Europaweit und in den USA wurden ebenfalls teils deutliche Verluste verbucht. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,61 Prozent auf 4336,50 Punkte abwärts. In Paris und London gab es ähnlich hohe Abschläge. In den USA verlor der Dow Jones Industrial zuletzt 0,7 Prozent. Die technologielastigen Nasdaq-Börsen büssten etwas mehr als zwei Prozent ein.