Der Dax hat sich am Mittwoch nach seiner deutlichen Vortageserholung stabil gezeigt. Angesichts der Vorschusslorbeeren am Dienstag blieben die Anleger an der Seitenlinie, denn noch ist unklar, ob es in den kommenden Tagen tatsächlich zu einer weiteren Gesprächsrunde zwischen den USA und dem Iran kommt. «Solange es keine dauerhafte Lösung des Konflikts gibt und die Strasse von Hormus nicht frei befahrbar ist, gibt es keine Grundlage für eine nachhaltige Markterholung», kommentierten die Experten der Landesbank Helaba.