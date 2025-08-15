Vor dem Gipfel richteten sich die Blicke auf einige US-Konjunkturdaten, die die Anleger jedoch weitgehend kaltliessen. So stiegen die Umsätze im US-Einzelhandel im Juli etwas weniger als erwartet. Die Einfuhrpreise sanken den Prognosen entsprechend moderat. Die Industrieproduktion fiel im Juli leicht, während Volkswirte im Schnitt eine Stagnation erwartet hatten. Die Stimmung der US-Verbraucher - gemessen an dem von der Universität Michigan erhobenen Konsumklimaindex - trübte sich im August unerwartet ein.