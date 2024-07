Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind am Montag weiterhin vorsichtig geblieben. Die frühen Gewinne im Dax , die auf den in Frankreich ausgebliebenen Rechtsruck gefolgt waren, verflüchtigten sich bis Handelsschluss. Zum einen lässt der Ausgang der Parlamentswahlen eine schwierige Regierungsbildung in Paris befürchten. Zum anderen stehen im weiteren Wochenverlauf wichtige Termine auf der Agenda: etwa die US-Verbraucherpreisdaten am Donnerstag und der Auftakt der US-Berichtssaison mit den ersten Grossbanken am Freitag.