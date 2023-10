Die Hoffnung auf eine diplomatische Entschärfung der Krise im Nahen Osten hat am Montag den Dax etwas gestützt. Nach seinem schwachen Ausklang der Vorwoche gewann der deutsche Leitindex zum Handelsschluss am ersten Tag der neuen Woche 0,34 Prozent auf 15 237,99 Punkte. Beim MDax der mittelgrossen Unternehmen stand ein Plus von 0,25 Prozent auf 25 019,40 Punkte zu Buche.

16.10.2023 17:58