Der europäische Leitindex EuroStoxx verlor am Montag 0,62 Prozent auf 4521,13 Punkte. Die Leitbörse in Paris gab ebenfalls nach, während es in London etwas nach oben ging. In New York setzte der Leitindex Dow Jones Industrial seinen Rekordlauf in gemässigtem Tempo fort. An der Nasdaq-Börse gab es zuletzt moderate Gewinne.