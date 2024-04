Der MDax der mittelgrossen Börsenwerte gab am Montag um 0,49 Prozent auf 26 447,14 Zähler nach. In New York legten die Börsen zum europäischen Börsenschuss nur noch leicht zu. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Eurozone, gewann 0,59 Prozent auf 4984,48 Zähler. In Paris gab es moderate Gewinne, in London leichte Verluste.