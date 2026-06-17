Auf Unternehmensseite hatte BMW am Vorabend mit einem verdüsterten Jahresausblick die Anleger geschockt. Gründe sind die Marktschwäche in China und der Iran-Krieg. Gleich mehrere Experten sprachen von einer «grossen» oder «bedeutenden» Gewinnwarnung. Der Autobauer rechnet in diesem Jahr nur noch mit einer operativen Gewinnmarge von einem bis drei Prozent. Die Kürzung an sich ist laut dem Deutsche-Bank-Analysten Tim Rokossa keine Überraschung, sehr wohl aber das Ausmass. Bisher hatte das Management 4 bis 6 Prozent Marge veranschlagt.