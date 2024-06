Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank zum Wochenschluss um 0,82 Prozent auf 4907,30 Punkte. Die Leitbörsen in Paris und London schlossen ebenfalls schwächer und auch an den New Yorker Börsen war die Luft raus, nachdem dort bereits am Vortag bei Technologiewerten Gewinnmitnahmen eingesetzt hatten. Zum europäischen Börsenschluss pendelten der US-Leitindex Dow Jones Industrial sowie der technologielastige Nasdaq 100 um ihren Vortagesschluss.