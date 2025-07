Die Gleichgültigkeit der Anleger gegenüber dem Thema Zölle könne ihnen in den kommenden Wochen zum Verhängnis werden, warnte auch Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. US-Präsident Trump bleibe unberechenbar. «Wer jetzt in den Markt einsteigt, kauft eine grosse Menge an Risiko mit», so der Marktstratege.