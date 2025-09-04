Nach der Stabilisierung vom Vortag hat sich der Dax am Donnerstag weiter vom jüngsten Rückschlag erholt. Der deutsche Leitindex stieg um 0,74 Prozent auf 23.770,33 Punkte und kletterte damit zurück über die beim Kursrutsch am Dienstag gerissene 100-Tage-Linie. Dieser mittelfristige Trendindikator gilt als ein wichtiger Widerstand. Die runde Marke von 23.800 Zählern, über die der Dax kurzzeitig hüpfte, erwies sich aber letztlich als zu hohe Hürde. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen legte derweil 0,21 Prozent auf 29.792,44 Punkte zu.