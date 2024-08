Die zuletzt von nachlassenden Rezessionssorgen in den USA getriebene Erholungsrally ist beim Dax am Freitag nochmals weiter gegangen. Mit einem Anstieg um 0,77 Prozent auf 18.322,40 Punkte verbuchte der deutsche Leitindex den neunten Gewinntag in Serie. Zudem erreichte er mit plus 3,4 Prozent den grössten Wochengewinn seit Mai.