Die Aufmerksamkeit der Anleger galt zudem Einzelwerten aus der zweiten und dritten Börsenreihe. So teilte der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius seine neuen Mittelfristziele ab 2027 mit. Die Aktien schnellten an der MDax-Spitze um fast acht Prozent in die Höhe. Nach den vorangegangenen überdurchschnittlichen Kursverlusten herrschte nun Erleichterung über die vom Management selbst als «realistisch, aber ambitioniert» bezeichneten Prognosen. Die Fraport-Papiere sprangen um knapp sechs Prozent hoch. Analysten hatten sich zufrieden gezeigt mit den Zahlen und den Zielen des Flughafenbetreibers.