Ermittler nahmen bei einer Tochterfirma der Deutschen Telekom und bei einem Bauunternehmen eine Razzia vor. In dem Ermittlungsverfahren gegen zehn Beschuldigte geht es um «Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr in einem besonders schweren Fall». Ein Telekom-Sprecher bestätigte, dass der Arbeitsplatz eines Mitarbeiters der Telekom Technik GmbH durchsucht worden sei. Die Telekom selbst habe den Fall zur Anzeige gebracht. Für die T-Aktie ging es um 2,6 Prozent nach unten.