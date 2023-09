Die Sorgen um noch länger hohe Zinsen und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft hatten den Investoren in den vergangenen Tagen sämtliche Kauflaune ausgetrieben. Dagegen war der Handel zur Wochenmitte in recht ruhigen Bahnen verlaufen. «Die Marktteilnehmer bleiben in einer abwartenden Haltung», sagte Börsenbeobachter Andreas Lipkow.