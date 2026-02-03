Am deutschen Aktienmarkt ist die jüngste Erholung ins Stocken geraten. Der Leitindex Dax , der am Dienstagmorgen seine am Freitag gestartete Erholung mit einem Sprung über die Marke von 25.000 Punkten fortgesetzt hatte, schloss 0,07 Prozent tiefer auf 24.780,79 Punkten. Die Gewinne bröckelten bereits im Verlauf des späteren Vormittags ab. Weiterer Druck kam auf, als vor allem die Technologiebranche in den USA nach einem freundlichen Handelsstart kräftig nachgab.