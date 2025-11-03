Der MDax der mittelgrossen Börsenkonzerne legte am Montag um 0,28 Prozent auf 29.835,06 Punkte zu. Für den Leitindex der Eurozone, den EuroStoxx 50 , ging es um 0,30 Prozent auf 5.679,25 Zähler nach oben. In den USA zeigte sich der Aktienmarkt zum europäischen Börsenschluss uneinheitlich. Während der Dow Jones Industrial etwas nachgab, setzten die Technologiewerte an der Nasdaq - angetrieben vom Hype um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) - ihren Höhenflug fort.