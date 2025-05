Experten verweisen wegen der Unsicherheit über Trumps Politik auch schon länger auf Kapitalströme nach Europa. Ein Vergleich mit den am Dienstag etwas schwächeren US-Börsen untermauert dies: Während der Dax in diesem Jahr mittlerweile wieder mit fast 21 Prozent im Plus steht, kommt der US-Leitindex Dow Jones Industrial aktuell nur auf einen dünnen Jahresgewinn. Am Dienstag bewegte sich der US-Leitindex zuletzt leicht im Minus.