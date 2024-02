Für den MDax der mittelgrossen Werte ging es am Dienstag um 0,98 Prozent auf 25 758,31 Punkte nach unten. Der EuroStoxx 50 , Leitindex der Euroregion, verlor 0,06 Prozent auf 4760,28 Punkte, während der Cac 40 in Paris ein Rekordhoch erklomm und letztlich leicht im Plus schloss. In London wurde ein kleines Minus verbucht. In den USA gab der Dow Jones Industrial zuletzt moderat nach. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes zeigten sich deutlicher im Minus.