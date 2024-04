Die Indizes folgten am Nachmittag dem Verlauf an den New Yorker Börsen. Dort legten der Dow Jones Industrial wie auch der technologielastige Nasdaq 100 zum europäischen Börsenschluss moderat zu. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Eurozone, schloss am Donnerstag mit plus 0,46 Prozent auf 4936,57 Punkten. Auch in Paris und London endete der Börsentag freundlich.