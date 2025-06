Wie schon zum Wochenbeginn nahmen Anleger bei den gut gelaufenen Aktien aus der Rüstungsbranche Kursgewinne mit. Die Abschläge reichten von 5,8 Prozent bei Rheinmetall über 6,1 Prozent für Hensoldt bis zu 11,7 Prozent bei Renk . In einer Branchenstudie der kanadischen Bank RBC heisst es, die Stimmung gegenüber Rüstungswerten sei gegenwärtig durchwachsen. Die Bank of America strich bei Renk die Kaufempfehlung und stufte die Aktien gleich doppelt ab, was deren Kurs zusätzlich belastete.