Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial stieg zum europäischen Handelsschluss vor der Zinsentscheidung der Fed um rund 0,6 Prozent. Europas Börsen präsentierten sich derweil uneinheitlich. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,41 Prozent höher mit 5.507,36 Punkten. In Paris standen noch deutlichere Kursgewinne zu Buche. In der Schweiz ging es dagegen leicht nach unten, während sich der FTSE 100 in London kaum bewegte.