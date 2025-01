Der EuroStoxx 50 verlor 0,94 Prozent auf 4.871,45 Punkte. Der FTSE 100 in London gab weniger deutlich nach. In Zürich, wo am Freitag der erste Handelstag des neuen Jahres stattfand, legte der Leitindex SMI etwas zu. In New York stand der Dow Jones Industrial zuletzt 0,6 Prozent im Plus.