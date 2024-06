Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es am Montag um 0,85 Prozent auf 4880,42 Punkte hoch. Mit ähnlichem Plus schloss der Leitindex in Paris, während die Börse in London knapp im Minus den Tag beendete. Die US-Börsen zeigten sich freundlich. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial stand zum europäischen Börsenschluss etwas höher. Technologiewerte an der Nasdaq waren tendenziell weiter gefragt.