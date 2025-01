Ohne Impulse von den US-Börsen hat sich der Dax am Donnerstag kaum bewegt. Die Anleger hielten sich auch vor dem am Freitag anstehenden, monatlichen Arbeitsmarktbericht aus der weltgrössten Volkswirtschaft zurück, sagte Börsenexperte Andreas Lipkow. Die Gefahr negativer Überraschungen sei zu gross. Der Handel war dünn und bewegte sich in einer engen Spanne von nicht ganz 115 Punkten. Mit einem Minus von 0,06 Prozent auf 20.317,10 Zählern beendete der deutsche Leitindex den Tag.