Nach dem jüngsten Rekordlauf hat dem Dax zum Wochenschluss der weitere Antrieb gefehlt. Den Anlegern mangelte es am Freitag an Kaufargumenten für einen erneuten Test der 17 000-Punkte-Marke, die der Leitindex am Vortag nur kurz um drei Punkte überboten hatte. Auch der Verfall an den Terminbörsen brachte nach der Jahresendrally keine grossen Impulse mehr.

15.12.2023 18:06