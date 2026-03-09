Die durch den Ölpreis ausgelösten Schwankungen wurden erneut vor allem in den energieintensiven Industriebranchen und der Tourismusbranche sichtbar, während Aktien grosser europäischer Ölkonzerne wie Totalenergies , Eni oder BP gefragt waren. Stark unter Druck standen erneut etwa Aktien aus dem Stahlsektor wie Thyssenkrupp mit minus 3,9 Prozent oder Salzgitter mit minus 6,3 Prozent.