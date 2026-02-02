Der deutsche Leitindex, der am Morgen noch unter 24.400 Punkte gefallen war, beendete den Tag 1,05 Prozent höher auf 24.797,52 Punkte. Der MDax der mittelgrossen Börsenwerte ging ebenfalls auf Erholungskurs und stieg um 1,12 Prozent auf 31.512,09 Punkte. Europaweit sah es ähnlich aus: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 1,00 Prozent auf 6.007,51 Zähler zu und auch in der Schweiz und in Grossbritannien ging es nach oben. In den USA legten Dow Jones Industrial und die Nasdaq-Börsen zu.