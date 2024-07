Laut Oldenburger rückt auch der US-Wahlkampf verstärkt in den Fokus. Der Eintritt von Kamala Harris das Rennen um das Weisse Haus habe die Unsicherheit an den Märkten wieder etwas verstärkt. Jetzt sei der Wahlausgang wieder etwas offener, sodass die Anleger auch einen Sieg der Demokraten wieder in Betracht ziehen sollten, nachdem sie sich vorher beinahe unisono auf Donald Trump als nächsten Präsidenten der USA festgelegt hätten. «Der Aktienmarkt korreliert derzeit stark mit den Siegchancen des Republikaners», fuhr der Experte fort. Sollten sich also die Umfragewerte für Harris weiter erhöhen, könnte der Markt vor den Wahlen im November Schwierigkeiten haben, sich weiter zu erholen.