In Europa gab der Leitindex der Euroregion, der EuroStoxx 50 , um 0,34 Prozent auf 4.827,63 Zähler nach. Die Länderbörse in der Schweiz schwächelte ebenso etwas, während der britische Leitindex FTSE 100 kaum verändert schloss. In New York wiederum stieg der Dow Jones Industrial moderat.