Der MDax der mittelgrossen deutschen Börsenunternehmen sank zur Wochenmitte um 1,59 Prozent auf 26.630,86 Zähler. In Europa standen die Aktienkurse ebenfalls unter Druck. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es letztlich um 1,3 Prozent bergab. Die nationalen Indizes in Zürich und London gaben ebenfalls nach. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial notierte zum europäischen Börsenschluss moderat in der Gewinnzone, wogegen der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 knapp im Minus stand.