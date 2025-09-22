Gewinnwarnungen in der Autobranche trübten die Laune am deutschen Aktienmarkt zusätzlich. Aus Sicht von Marktbeobachter Andreas Lipkow sind diese aber lediglich ein Katalysator der aktuellen Kurskonsolidierung. «Der Automotivsektor hat insgesamt keine grosse Gewichtung mehr im Dax und stand zudem bereits seit mehreren Jahren unter Druck», schrieb Lipkow. Es sei immer wieder von einer Erholung fabuliert worden, die bisher aber ausgeblieben sei.